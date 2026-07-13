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環球晶「十年之約」中美晶同樂 兩檔開盤亮燈鎖死

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

半導體矽晶圓族群今日股價強勢表態，包括環球晶（6488）與其母公司中美晶（5483），還有台勝科（3532）與合晶（6182）等，今日盤中股價紛紛亮燈。

環球晶於上週宣布與記憶體大廠美光深化長期策略合作關係，將簽訂10年長約，並由美光提供5億美元策略性資金支持。這是環球晶有史以來所簽訂合約時間最長、總金額最大的長約，美光希望環球晶能加重從美國直接供應其矽晶圓的數量。

環球晶是全球前三大半導體矽晶圓廠之一，也是目前唯一參與美國晶片法案，且可在美國本土生產涵蓋先進12吋晶圓的半導體矽晶圓供應商。環球晶現階段在美國德州除了原先既有廠區，近年也興建12吋新廠，另外在密蘇里州也有設廠。

中美晶本身以太陽能相關業務為主，不過母以子貴，盤中股價同樣衝上漲停。

台勝科與合晶在下半年的營運都可望受惠於矽晶圓報價有機會調漲的效應。台勝科先前提到，與客戶溝通調漲價格獲得非常正面回應，有信心今年下半年獲利可望優於上半年。合晶除了深化既有矽晶圓產品外，將聚焦先進封裝與光傳輸等高成長應用領域，其方形晶圓已完成送樣，客戶驗證進度順利，並積極參與結構補償裸晶粒專案開發，擴大先進封裝產品組合。

環球晶 中美晶 矽晶圓

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