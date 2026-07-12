全民權證／勤誠 二檔後勁強

勤誠（8210）6月營收32.4億元，月增28.6%、年增98%，表現強勁。法人看好，後市將受惠AI伺服器機殼與機櫃雙主軸成長，因此維持「買進」評等。

法人分析，勤誠第2季受惠伺服器機殼出貨動能回升，隨主要ASIC客戶完成產品轉換，新一代ASIC機種自6月起出貨逐步轉順，加上二線雲端服務供應商（CSP）需求維持強勁，帶動單季營收達78.2億元，季增10%，優於市場預期。在獲利帶動下，預估第2季稅後淨利13.61億元，季增1.9%，同步上修21.4%，每股純益（EPS）為10.86元，整體營運表現可期。權證發行商建議，看好勤誠後市的投資人，可價內外10%以內、剩餘天數超過100天以上的相關權證布局，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

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