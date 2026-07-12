川湖利多 押逾三個月

外資近期持續調高AI供應鏈評價，帶動相關個股目標價再獲上修。其中，日月光投控（3711）受惠高階封測、先進封裝需求升溫，營運動能續強；川湖（2059）則憑藉AI伺服器滑軌需求爆發、獲利展望持續上修，成為外資升價焦點。

外資美銀證券指出，受惠於AI需求強勁及晶圓廠外包趨勢擴大，日月光投控今年以來展現強大的資本支出執行力，因此維持對日月光「買進」評等、目標價750元，有望迎來新一波估值重估行情。

外資法人分析，日月光投控先前已將2026年的資本支出目標，由70億美元調升至85億美元。而從目前的採購動作來看，設備採購組合明顯傾斜於當前最火熱的「2.5D先進封裝」與「測試」兩大領域。

此外，隨著高效能運算（HPC）的成長動能持續加速，日月光投控在2026至2027年的資本支出仍有進一步上修的空間，已將日月光投控2026、2027年的資本支出預估，分別調升至85億美元、122億美元，對比2025年的55億美元呈現翻倍式成長，規模已直逼晶圓代工龍頭台積電的後段製程支出。

川湖受惠於全球雲端服務供應商（CSP）及新興雲端新創公司的AI伺服器專案持續放量，今年第2季營收大爆發。美銀也看好，基於穩健營收成長與市場龍頭地位，重申川湖「買進」評等，目標價由7,600元大幅調升至9,100元。

展望2026年，法人對川湖營運維持高度信心，主要受惠CSP持續擴大資本支出，以及AI伺服器需求強勁，帶動營收與獲利穩健成長。毛利率方面，公司預期全年將維持高檔水準。權證發行商建議，看好日月光投控、川湖等後市的投資人，可布局價內外10%以內、剩餘天數超過三個月以上等相關權證。