快訊

分科測驗今登場！考前6大注意事項一次看 未帶「有效證件正本」恐扣分

聽新聞
0:00 / 0:00

川湖利多 押逾三個月

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

外資近期持續調高AI供應鏈評價，帶動相關個股目標價再獲上修。其中，日月光投控（3711）受惠高階封測、先進封裝需求升溫，營運動能續強；川湖（2059）則憑藉AI伺服器滑軌需求爆發、獲利展望持續上修，成為外資升價焦點。

外資美銀證券指出，受惠於AI需求強勁及晶圓廠外包趨勢擴大，日月光投控今年以來展現強大的資本支出執行力，因此維持對日月光「買進」評等、目標價750元，有望迎來新一波估值重估行情。

外資法人分析，日月光投控先前已將2026年的資本支出目標，由70億美元調升至85億美元。而從目前的採購動作來看，設備採購組合明顯傾斜於當前最火熱的「2.5D先進封裝」與「測試」兩大領域。

此外，隨著高效能運算（HPC）的成長動能持續加速，日月光投控在2026至2027年的資本支出仍有進一步上修的空間，已將日月光投控2026、2027年的資本支出預估，分別調升至85億美元、122億美元，對比2025年的55億美元呈現翻倍式成長，規模已直逼晶圓代工龍頭台積電的後段製程支出。

川湖受惠於全球雲端服務供應商（CSP）及新興雲端新創公司的AI伺服器專案持續放量，今年第2季營收大爆發。美銀也看好，基於穩健營收成長與市場龍頭地位，重申川湖「買進」評等，目標價由7,600元大幅調升至9,100元。

展望2026年，法人對川湖營運維持高度信心，主要受惠CSP持續擴大資本支出，以及AI伺服器需求強勁，帶動營收與獲利穩健成長。毛利率方面，公司預期全年將維持高檔水準。權證發行商建議，看好日月光投控、川湖等後市的投資人，可布局價內外10%以內、剩餘天數超過三個月以上等相關權證。

日月光 台積電 日月光投控

延伸閱讀

高盛挺川湖…目標價12,000元 外資欽點六大萬金股前景看好

日本半導體ETF今日發動暴漲！00954、00951盤中飆近4％展現超強反彈力

台積電法說在即 外資關注五大焦點…目標價最高喊上3800元

半導體商品 法人喊低接

相關新聞

台積電法說在即 外資關注五大焦點…目標價最高喊上3800元

台積電（2330）法說在即，外資聚焦五大議題。整體來看，法人看好台積電在先進製程與先進封裝享有領導地位。AI 及高效能運算（HPC）需求大，將成為台積電未來多年的結構性成長驅動力。

當沖失手連幾萬元都繳不出！年輕股民違約交割大增 一次失誤恐留下5年信用紀錄

台股近期違約交割案件激增，尤其是數萬元的小額違約案例。年輕股民因當沖操作，面臨最高7%違約金及長達5年信用紀錄影響。這反映出市場風險及投資人風控不足的問題。

川普放話「千枚飛彈瞄準伊朗」！美伊緊繃爆談判羅生門 網酸：周末炒股高手

美國總統川普聲稱已有千枚飛彈瞄準伊朗，若伊朗暗殺美總統威脅實現將有數千枚後續發射。伊朗則強調會為哈米尼及戰爭死者復仇，談判進展仍不明朗，市場對此趨於敏感。

環球晶10年長約利多 5億美元資金助擴產…周一開盤走勢受關注

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）於上週宣布與記憶體大廠美光深化長期策略合作關係，將簽訂10年長約，並由美光提供5億美元策略性資金支持。在利多消息公布後，外界也關注其本周一開盤的股價走勢。

日銀升息不是利空！鉅亨買基金：看懂三訊號 把握日本基金投資機會

日本央行6月中宣布升息一碼，將政策利率由0.75%調升至1%，創下1995年以來新高，正式告別長達數十年的超寬鬆貨幣政策。對此，「鉅亨買基金」表示，市場不應只聚焦「升息」本身，更重要的是升息背後代表日本經濟正逐步走出「失落30年」，未來影響日本基金表現的關鍵，將回歸經濟基本面。投資人可持續觀察薪資、消費及日圓三大訊號，並依不同經濟情境靈活調整日本基金布局策略。

上周三大法人買超第一名ETF是這檔！00919居次、高股息夯

上周台股漲多拉回，下跌3.0%。觀察三大法人ETF買盤，可以明顯發現也轉往較偏防禦之標的，例如不動產、高股息與債券。上周三大法人買超最多的ETF是復華富時不動產（00712），高達8.9萬張，其次是群益台灣精選高息（00919）有5.9萬張，第三名是富邦金融投等債（00785B），也有5.5萬張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。