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新日興、富世達 四檔靚

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

折疊手機鉸鍊單價較傳統軸承大幅提升，隨著Apple折疊手機問世，預估將帶動新日興（3376）營運大幅提升；AI帶動水冷接頭市場需求爆發，除原本主運算機櫃外，水冷散熱需求延伸至LPX與光通訊應用，富世達（6805）可同步受惠。

權證發行商表示，看好新日興、富世達等二檔個股後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、距離到期日超過100天以上的認購權證短線操作。

NB、MNT與穿戴式相關占新日興營收比重近90%，新日興與富士康工業互聯網合營新公司，切入美系客戶折疊手機領域。依據市場經驗，折疊手機鉸鍊單價高達70美元以上，今（2026）年折疊手機約貢獻新日興營收比重21%~25%；明（2027）年折疊手機將貢獻營收比重達50%上下，帶動公司營運大幅提升。

也有法人指出，新日興於折疊式產品鉸鍊與美系客戶已開發多年，美系客戶將於今年第3季發布首款折疊式手機，新日興為鉸鍊供應商之一。預估折疊式手機鉸鍊於今年營收比重為31.6%，明年提升至43.1%，今年下半年至明年營運成長動能。

富世達持續送樣水冷產品給新客戶的明年新專案，除最大動能GB／VR的UQD、NVQD外，下半年ASIC專案也將放量，且AMD的專案亦持續送樣中。水冷接頭用量續增、應用範圍加大，且考慮水冷頭於光收發模組的用量大幅優於預期，上修富世達2026／2027年獲利3%／14%。

富世達隨著Rubin需求逐漸增加，預期今年下半年營收將逐季往上，成長動能主要來自於Vera 200、AWS專案、折疊手機新機出貨。展望明年，來自NVIDIA相關產品的營收動能延續，AWS、Meta、Google等CSP大廠皆於其AI伺服器導入水冷方案，出貨量可望於明年放大且貢獻全年營收。

新日興 富世達 Apple

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