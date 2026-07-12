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期貨商論壇／黃金期 保守看待

經濟日報／ 記者周克威整理

根據克里夫蘭聯準銀行等機構的通膨即時預測（Nowcasting）顯示，最新一期的消費者物價指數（CPI）與個人消費支出物價指數（PCE）年增率仍卡在3.7%至3.9%左右的偏高水位。

與此同時，生產者物價指數（PPI）受到中東地緣局勢引發的油價動盪以及新一輪潛在貿易關稅成本上升的推動，年增率依然頑強，核心通膨降幅不如預期，這顯示企業端面臨的成本轉嫁壓力依舊顯著。

此一通膨數據超乎預期地具有黏性，加上最新聯準會會議紀錄頻頻釋放鷹派訊號，甚至暗示不排除有重啟升息的可能，徹底壓抑市場對聯準會再大舉降息的樂觀預期，也使黃金價格短線持續受到政策面的壓抑。

目前黃金來到每盎司4,000美元的區間，短線上的各種突發事件與總經數據仍會使金價上下波動。不過，從中長線的宏觀格局來看，下方季線與半年線具備強力支撐，若未來隨政策明朗，金價能有效向上站穩並突破4,500美元甚至5,000美元大關。面對當前高波動的盤勢，目前市場整體操作仍以保守觀望、逢低布局為主。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所自7月6日起，將美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權將縮小契約規模，此項調整後將有助於活絡商品交易，投資人可以更加靈活操作。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

聯準會 通膨 中東

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