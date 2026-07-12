期貨商論壇／台指期 區間震盪

富邦期貨分析師曹富凱表示，美伊地緣政治局勢再度成為全球金融市場關注焦點，投資人信心受到消息面反覆牽動，市場觀望氣氛濃厚，使台指期走勢陷入震盪。

美國聯準會公布最新會議紀錄後，市場對貨幣政策的態度也出現新的解讀。由於部分官員對通膨風險仍抱持警戒態度，使市場擔憂未來利率政策可能維持偏緊，高估值科技股因此承受壓力。美股主要指數表現分歧，資金輪動速度加快，也反映投資人對後市看法仍偏向保守。

亞洲股市方面，若持續面臨調節壓力，將不利於市場風險偏好的回升，也可能影響台股電子權值股的短線表現。另一方面，中東局勢反覆，市場持續關注荷莫茲海峽航運是否受到影響，若能源供應再度出現疑慮，將加深市場對通膨的擔憂。

綜合來看，目前市場同時受到地緣政治、貨幣政策以及科技股修正等多項利空因素影響，短線風險仍未完全解除。

台指期雖仍可見低接買盤進場，但是整體反彈力道有限，顯示市場追價意願不足，在國際消息持續反覆下，盤勢仍以震盪偏空整理為主。

投資人短線操作宜維持審慎態度，留意電子權值股能否止穩，以及國際事件後續發展對市場情緒帶來的變化，在多空方向尚未明朗前，建議採取保守策略，靜待市場重新凝聚方向。（富邦期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）