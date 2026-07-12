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美伊戰情未了AI仍有戲？00400A經理人這樣看

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美對伊朗發動新一輪空襲，國泰主動動能高息ETF（00400A）經理人梁恩溢指出，輝達搶進CPU市場，有望持續帶動台鏈後市看漲，不過短線市場波動加劇，在配置上建議透過00400A等主動式ETF，由專業經理人把關操盤，捕捉超額報酬機會。

梁恩溢表示，台股大盤在結構上明顯集中於AI產業，加上近期的波動錯綜複雜，美國利率政策、地緣政治與AI估值擔憂時刻牽動台股走勢，使目前大盤短期表現較為敏感。不過，在AI伺服器、先進製程、CoWoS先進封裝等長線成長題材支撐下，企業獲利動能仍具韌性，預期台股回檔幅度相對有限，中長期仍維持偏多格局。

梁恩溢分析，隨著AI重心從訓練走向推理，伺服器架構正逐步邁向CPU與GPU整合運算，輝達藉由Vera CPU加速切入處理器市場，不但成功拿下AI新創公司Perplexity訂單，反映市場對其AI平台策略的接受度持續提升，也可望帶動台積電（2330）先進製程接單動能延續。相較於以搶占既有CPU市占為目標，輝達更希望透過Vera打造完整的AI運算生態系，擴大AI原生伺服器市場規模，進一步鞏固其在AI基礎建設的主導地位。由於台灣具備完整且強大的硬體供應鏈，包括電源龍頭大廠台達電（2308）、散熱巨擘奇鋐（3017），以及國巨（2327）等周邊零組件皆有利可圖。

梁恩溢指出，在市場波動加大的環境下，投資策略更應兼顧成長與防禦。00400A採主動式操作，聚焦AI、高效運算等具產業成長動能的企業，同時透過股息殖利率、股利發放能力及企業現金流等指標，精選兼具成長潛力與配息能力的個股，打造攻守兼備的投資組合。00400A採月配息機制，有望提供追逐收益來源的機會，幫助投資人長期參與資本市場，顯示在台股震盪整理之際，兼具成長動能與收益防禦特色的主動式高息型ETF，已成為市場資金布局的重要焦點之一。

伺服器 輝達 台股

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