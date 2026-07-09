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台股明天休市！ 台指期夜盤46,000多空保衛戰開打

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤9日以45,800點開高後，盤中走勢持續震盪。聯合報系資料照
台指期夜盤9日以45,800點開高後，盤中走勢持續震盪。聯合報系資料照

北北基桃受巴威颱風影響，已宣布10日停班停課。台指期夜盤9日以45,800點開高後，盤中走勢持續震盪。截至晚間9點，台指期夜盤報46,147點、漲499點、漲幅1%；上半場盤中多方持續攻擊，大約傍晚接近七點開始震盪上攻，一度衝破46,000大關，最高暫達46,206點，持續於46,000大關附近震盪。

台新期貨分析，技術面來看，加權指數及台指期夜盤目前以45,000點附近為短線重要支撐，只要守穩該關卡，代表本波拉回仍屬高檔換手，盤勢可望維持區間震盪格局。整體上，台股現階段仍處於急跌後的技術性修復階段，後續若台積電（2330）、AI伺服器及半導體權值股買盤回籠，指數仍有機會延續高檔震盪走勢。

永豐期貨表示，近期類股表現方面，多方資金轉向具題材支撐族群，記憶體與IC封測股相對抗跌，南亞科（2408）、日月光投控（3711）領軍走強；CoWoS概念股則呈現分歧走勢，台積電終場下跌、楠梓電（2316）走弱，但弘塑（3131）、中砂（1560）等個股表現較強。

另外，市場籌碼仍處於沉澱階段，短線技術面遭破壞後仍需時間修復。在盤勢波動尚未收斂前，投資人宜審慎觀望，待成交量進一步萎縮、指數重新站回短期均線，才可視為多頭重整攻勢的重要訊號。

台指期 台股

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