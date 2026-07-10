台指期 短線波動加大

股期雙市昨（9）日走勢不同調，現貨指數跌379點，收45,354點；台指期則漲115點至45,678點，正價差達323.39點。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管資金水位。

台指期昨日開高後震盪走低，早盤一度挑戰月線反壓，但隨即遭遇賣壓，終場漲幅收斂，上漲115點，日K線收出十字黑K，並呈現連四黑走勢。台新期貨表示，技術面來看，月線仍維持上揚趨勢，指數目前於月線附近反覆震盪，多空持續拉鋸。短線將觀察能否儘速站回月線，若成功收復，仍有利多方重掌盤勢，目前中期均線結構尚未明顯轉空，後續仍須觀察量價變化及月線支撐力道。

籌碼面部分，三大法人賣超393.94億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,172口至6,798口，其中外資淨空單減少538口至80,730口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,018口至3,270口。

選擇權未平倉量部分，7月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點 ; 7月F2買權最大OI落在48,000點，賣權最大OI落在43,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.3下降至1.19。VIX指數下降1.06至37.09。外資台指期買權淨金額2.8億元 ; 賣權淨金額1.34億元。

永豐期貨表示，觀察昨日盤面，經歷近期爆量重挫後，昨日成交量快速萎縮，反映市場信心仍偏保守，資金追價意願明顯降溫，在高波動環境下不願貿然進場，使大盤呈現「大V、大A」的劇烈震盪洗盤格局。

類股表現方面，多方資金轉向具題材支撐族群，記憶體與IC封測股相對抗跌，南亞科（2408）、日月光投控（3711）領軍走強；CoWoS概念股則呈現分歧走勢，台積電（2330）終場下跌50元、楠梓電（2316）走弱，但弘塑（3131）、中砂（1560）等個股逆勢收紅。另外，市場籌碼仍處於沉澱階段，短線技術面遭破壞後仍需時間修復。