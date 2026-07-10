期貨商論壇／原油期 伺機操作

美方近期針對伊朗多處軍事設施發動打擊，伊朗方面也揚言將進行強硬回應，使市場避險情緒快速升高，可留意布蘭特原油期貨（BRF）伺機操作，妥善控管部位並確實設定停損。

台新期貨表示，荷莫茲海峽周邊油輪遇襲，美國也對伊朗展開新一輪軍事打擊，使市場重新擔憂中東原油運輸安全；一旦衝突進一步擴大，可能影響原油供應與航運成本，短線推升油價的地緣風險溢價。油價一度大漲，反映資金開始重新計入中東局勢惡化的風險。

不過，油價能否延續漲勢，仍需觀察衝突是否進一步擴大至能源設施，或是否實際影響荷莫茲海峽航運。若事件僅停留在短期軍事摩擦，油價可能在急漲後出現獲利了結；但若油輪攻擊增加、運輸保險成本上升，甚至出現通行受阻，油價波動恐怕仍會放大。技術面來看，原油期貨短線已因消息面帶動出現反彈，但上方仍面臨前波壓力區與供給增加疑慮。

對有意參與原油波動的投資人來說，可留意布蘭特原油期貨（BRF），採新台幣計價，契約規模為200桶，最小跳動為每桶新台幣0.5元，等於一個跳動新台幣100元。依期交所最新公告，原始保證金為87,000元。近期行情易受談判進度、航運恢復與中東局勢反覆牽動，操作不宜過度追價，適合以區間應，對並落實風險控管。（台新期貨提供）

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