期貨商論壇／非金電期 可留意

台灣期貨交易所6日正式調整非金電期貨契約規格，將原本每點契約價值由100元縮小至10元，等於將契約規模縮減為原來的十分之一。以非金電指數15,500點計算，過去單口契約價值高達155萬元，如今降至約15萬元，不僅降低投資人參與門檻，也讓資金運用更加靈活。

非金電期貨追蹤的是台灣上市公司中，扣除金融股與電子股後的產業表現，涵蓋航運、鋼鐵、塑化、水泥、觀光、生技及傳產等類股，因此被視為觀察內需消費、景氣循環及原物料產業的重要指標。當市場資金從電子股轉向傳產股時，非金電指數往往會有相對亮眼的表現，成為投資人掌握類股輪動的重要工具。

此次契約小型化最大的優勢，在於提升部位管理彈性。過去由於單口契約金額較大，投資人進出場時往往只能一次買進或賣出完整部位，較難進行分批布局。調整後，投資人可依照行情變化逐步建立部位或分批獲利了結，降低一次性進場的時點風險，同時也能以較少資金進行避險操作，提高資金使用效率。

整體而言，非金電期貨契約小型化不僅降低市場參與門檻，也讓投資人能更精準地掌握類股輪動機會。對於希望布局傳產產業趨勢、進行資產配置或避險操作的投資人而言，將是一項更具彈性與效率的交易工具。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）