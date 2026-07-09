7月電子期漲 金融期跌
台北股市今天下跌379.80點，收45354.61點。7月電子期收2930.35點，上漲5.35點，正價差26.91點；7月金融期收3138.40點，下跌19.80點，逆價差6.4點。
7月電子期以2930.35點作收，上漲5.35點，成交161口。
電子現貨以2903.44點作收，下跌21.91點；7月電子期貨與現貨相較，正價差26.91點。
7月金融期以3138.40點作收，下跌19.80點，成交402口。8月金融期以3120.60點作收，下跌21.40點，成交7口。
金融現貨以3144.80點作收，下跌40.11點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差6.4點。實際收盤價以期交所公告為準。
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