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7月電子期漲　金融期跌

中央社／ 台北9日電

台北股市今天下跌379.80點，收45354.61點。7月電子期收2930.35點，上漲5.35點，正價差26.91點；7月金融期收3138.40點，下跌19.80點，逆價差6.4點。

7月電子期以2930.35點作收，上漲5.35點，成交161口。

電子現貨以2903.44點作收，下跌21.91點；7月電子期貨與現貨相較，正價差26.91點。

7月金融期以3138.40點作收，下跌19.80點，成交402口。8月金融期以3120.60點作收，下跌21.40點，成交7口。

金融現貨以3144.80點作收，下跌40.11點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差6.4點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期 金融

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