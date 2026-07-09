7月電子期漲　金融期跌

大立光（3008）法說會將在9日收盤後登場，市場除關注共同封裝光學（CPO）的布局，在智慧手機業務上也將進入旺季，搶在蘋果首款折疊iPhone亮相前，三星將先發表系列折疊新機，市場預期大立光將進一步受惠；大立光早盤跳空開高衝破4,000元關卡，以4,025元開高後一度拉升至4,140元，挑戰5日線，法說會前股價先行表態。

2026-07-09 12:33