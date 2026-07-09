期貨商論壇／日圓期 弱勢整理

近期美元指數走勢震盪加劇，盤面核心驅動力主要圍繞在美國勞動數據主導的政策預期切換、美債殖利率起伏，以及地緣政治風險帶來的避險資金流動。

勞動市場數據的意外變化，成為牽動本波美元劇烈震盪的絕對關鍵。6月底，受5月JOLTS 職位空缺大超預期影響，市場研判勞動需求依然穩健，進而重新定價聯準會將維持偏鷹立場，帶動美債殖利率與美元同步強勢走高。然而，此波升勢在7月2日遭到非農就業報告的重擊，就業市場的顯著降溫，促使市場迅速下調短期的升息押注，引導短天期殖利率快速下滑，美元因此應聲重挫，資金亦明顯轉向防禦型類股與黃金。

非美貨幣板塊中，日圓走勢無疑是全場焦點。受制於美日利差過大，日圓近期屢次下探至1986年以來的40年低位。儘管日本當局頻頻釋出口頭干預警告，且國內薪資與企業信心數據有所改善，但市場仍持續測試日本央行的干預底線。短線上，多數時間呈弱勢整理，反映市場對實質性干預的高度戒備。

整體而言，美元正處於「勞動降溫拖累預期」與「避險情緒推升需求」的拉鋸戰中。短期內，在強大的利差優勢與避險屬性護航下，美元仍具備堅實的底部支撐，預期將延續高檔區間震盪格局，等待下一波通膨數據給出明確指引。（永豐期貨提供）

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