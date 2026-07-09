期貨商論壇／美元期 避險利器

近期匯率市場的焦點仍圍繞在美元能否續強。受國際局勢不確定性升高，市場仍在觀望聯準會後續利率態度，資金短線仍偏向美元避險，使美元維持相對強勢。

本周市場觀察重點，將在聯準會公布的FOMC會議紀要。若內容顯示聯準會仍擔心通膨，並認為利率不宜太快下調，市場可能重新提高對美元的買盤，使美元維持相對強勢；反之，若紀要透露聯準會開始更重視經濟放緩風險，市場對降息的期待可能升溫，美元漲勢就有機會放緩。

技術面來看，美元指數近期在低檔整理後出現反彈，短線若能守穩前波整理區間上緣，代表買盤仍有支撐，將有助於美元延續偏強格局；但若反彈後無法持續站穩，則可能重新回到區間震盪。

整體來看，匯率期貨短線仍以美元走勢、FOMC會議紀要內容，及主要央行政策態度作為觀察重點。美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）