台指期 區間震盪格局

台股昨（8）日止跌回升，終場上漲255點，收在45,734點；台指期下跌131點、至45,564點，逆價差為170.41點。期貨商表示，目前台指期月線仍維持向上走升的走勢，短線先觀察能否迅速站回月線，整體線型尚未明顯轉空。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少92口至7,970口，其中外資淨空單增加1,226口至81,268口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,193口至6,288口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為4,000餘口，賣權OI增量不增反減。

周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，7月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，7月第二周周三結算的買權最大OI落在46,000點，賣權最大OI落在45,000點。

整體而言，全球AI晶片股仍處於評價重估與去槓桿的震盪修正期，短線大盤波動難免，建議操作上嚴控水位，後續靜待外資空單回補與均線壓力有效克服。

台新期貨認為，台指期昨日呈區間震盪格局，早盤試圖挑戰月線，不過隨即遭遇反壓，終場指數由紅翻黑，以十字黑K棒作收，日K連三黑。目前月線仍維持向上走升的走勢，位於月線附近來回震盪，短線先觀察能否迅速站回月線，整體線型尚未明顯轉空。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面保守。技術面上，台積電（2330）續作撐盤要角，目前在台股量能無法明顯放大下，短線仍以震盪保守看待。