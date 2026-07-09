全民權證／臻鼎 押注逾200天

臻鼎-KY（4958）受惠客戶需求強勁，上修2026年資本支出，法人預期，隨1.6T光模組、ABF載板及AI伺服器等占比攀升，營運結構由消費性電子轉向AI領域，有利獲利創高。

法人指出，雖然手機進入淡季，但伺服器及載板等高階產品需求帶來支撐，加上相關HLC、HDI及ABF毛利率優於公司平均，臻鼎-KY第2季營收表現優於預期。

第3季進入美系客戶拉貨旺季，臻鼎-KY開始出貨1.6T光模組板材，法人評估，採用mSAP製程及供應鏈產能有限，毛利率可望優於公司平均 。

權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%以內、距到期日200天以上的認購權證參與行情。（永豐金證券提供）

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