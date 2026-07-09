全民權證／順達 挑價內外20%

順達（3211）6月營收12.68億元，月增9.0%，創近三個月新高，帶動第2季營收呈現季增，在產品價格調整，以及BBU產品放量下，預估毛利率也將季增。順達昨（8）日亮燈漲停，相關權證也受矚目。

法人分析，受到BBU產品強勁需求帶動，順達非IT部門今年占總營收將超過50%。因應客戶需求上升，順達下半年將持續進行BBU產能擴充。2026年主流產品仍為3kW 與 5.5kW BBU，而 8.5kW 與12.4kW的BBU將於年底小量出貨給客戶。

權證發行商表示，看好順達股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內，有效天期80天以上的權證靈活操作，參與行情。（中信證券提供）

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