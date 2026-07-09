長榮、陽明 權證聚焦長天期

反映國際海運市場運價動向的上海集裝箱出口運價指數（SCFI），已連十漲，旺季需求有望延續，市場看好長榮（2603）、陽明 （2609）等海運股營運表現，權證券商建議，可利用認購權證參與相關個股走勢。

分析師表示，國際海運市場自今年春節後運價開始回升，各航線都因戰爭關係供應鏈不穩、旺季提前運送而上漲。顯示除了供給面、燃油附加費外，需求也推升運價上漲。市場擔憂7月24日美國臨時性關稅10%到期後，需求將下滑，然而從過往經驗來看，美國貨櫃進口量經過四季庫存去化後，從第2季翻為正成長，貨櫃公司目前看第3季景氣仍是優於第2季，並未有旺季不旺現象。

且從各研調機構的預估，2026年船舶供給成長率是近幾年最低的，加上紅海改道讓有效運力釋放再度放緩。油價高漲目前則尚未影響第2、3季旺季運量。

市場預估長榮第2季營收年增逾二成，稅後純益有望年增六成，每股純益（EPS）有8元水準，而第3季營收有望達1,149億元、年增19%，預估稅後純益256億元、年增18%，EPS為11.8元，而全年營收4,072億元、年增7%，稅後純益634億元，EPS為29.3元。

陽明隨第2季美洲線貨量季增15%，亞洲線季增10%，歐洲線持平，市場預估全季營收469億元、年增21%，稅後純益47.8億元、年增385%，EPS為1.3元。

看好長榮、陽明後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期三個月以上的權證介入。