台塑、南亞 權證四檔活跳跳

台股高檔震盪，電子權值股承壓，資金輪動到低基期的傳產族群，台塑四寶有不錯的殖利率表現，也獲資金青睞。其中，台塑（1301）受惠於美伊衝突，推升原油及石化原料價格，使得產品報價回升與產品利差改善，帶動第2季獲利表現；南亞（1303）成功轉型，受惠CCL中高階材料供不應求，推動股價上揚。

法人看好台塑本業在第2季轉虧為盈，隨7月起原料供應逐步恢復正常，中油供應回升至100%且中東供應量提升，預期第3季開工率可大幅回升。稍早受美伊和談影響，油價已回落至接近戰前水準，石化產品報價也同步下滑，使下游客戶採購態度轉趨保守。

法人分析，雖然第3季本業獲利可能受產品報價影響，但業外收益仍提供支撐，包括台塑美國受惠於低成本乙烷原料優勢，預期仍可維持穩健獲利。整體來說，上半年獲利表現可望較去年同期提升，並在轉投資收益挹注下，全年獲利目標維持不變。

南亞則是由傳統塑化成功轉型，首季電子材料營收占比達52.8%，受惠AI伺服器和1.6T網通交換器規格升級，CCL 中高階材料供不應求。

法人看好CCL M8、M9等級材料預計下半年量產，M10等級已進入認證階段。去年底南亞與日東紡策略合作高階 T-glass，今年通過認證並小量出貨。

權證發行商表示，投資人若看好台塑與南亞後續表現，可以挑選價內外10%以內，有效天期60天以上的權證介入，以小金博大利。