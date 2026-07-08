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集保e手掌握新增期貨資料查詢 與線上傳遞財力資料服務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所7月8日舉辦「開放證券2.0 」上線發表會，證期局副局長黃厚銘（中）、集保結算所董事長林丙輝（左2）、證券商公會理事長陳俊宏（右2）、集保結算所總經理陳德鄉（右1）與期交所副總經理吳阿秋（左1）等貴賓共同合影。臺灣集中保管結算所／提供
臺灣集中保管結算所7月8日舉辦「開放證券2.0 」上線發表會，證期局副局長黃厚銘（中）、集保結算所董事長林丙輝（左2）、證券商公會理事長陳俊宏（右2）、集保結算所總經理陳德鄉（右1）與期交所副總經理吳阿秋（左1）等貴賓共同合影。臺灣集中保管結算所／提供

為響應金管會「開放證券2.0」政策，持續促進金融科技生態圈發展，臺灣集中保管結算所攜手臺灣期貨交易所、證券商公會及證券業者，共同打造「集保e手掌握App連結期貨資料查詢」及「線上傳遞財力資料」等兩項應用服務，7月8日於集保結算所舉行發表會，宣告開放證券2.0正式上線。

集保結算所董事長林丙輝表示，現階段開放證券以「促進開放金融，實現雙軸共榮」為核心，透過跨市場與多機構的資源整合，期能成就多元豐富的創新金融應用場景，擴大普惠金融的服務版圖。

擴大資產整合：集保e手掌握App新增連結期貨資料查詢服務集保結算所「集保e手掌握」App現已成為投資人的資產整合利器，迄今已逾780萬證券帳戶註冊使用。在龐大客戶的利基下，集保結算所進一步與期交所合作，促進證券期貨市場的資產整合。

投資人未來僅需透過期交所的「交易人個人資料查詢系統」進行身分驗證與授權同意，即可在集保 e 手掌握App中一站式檢視個人的期貨開戶、部位餘額及成交資料，將證券、基金、銀行與期貨部位體現於單一數位平台，實質提升數位便利性與普惠金融價值。

開放資料中心：攜手八大證券商─線上傳遞財力資料，更加安全便利這次開放證券2.0的另一項創新服務，以發展「開放資料中心」思維，驅動「線上傳遞財力資料服務」，重塑投資人的數位金融體驗。這項服務精準對接投資人洽證券商申辦業務的場景需求，如調整交易額度、申辦信用戶等，將申辦功能內嵌於證券商的數位金融軟體中。投資人只要e指操作，便能安全將本人其他證券帳戶的資產庫存與交易明細，線上傳輸至申辦服務的證券商，免除傳統臨櫃交付紙本之不便，或因使用介面截圖可能造成的資料片段與資安風險，進而提供高效率、無縫銜接的金融服務體驗。這項服務首波上線的8大證券商，包括：元大證券、凱基證券、富邦證券、永豐金證券、國泰證券、群益金鼎證券、玉山證券與合庫證券，即日起全面開辦，共同促進證券市場邁向開放金融的新紀元。

集保結算所

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