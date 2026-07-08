美伊停火協議成廢紙 台指期夜盤反轉震盪逾千點

台指期夜盤8日開盤時，在美股電子盤走跌中，以45,458點、下跌105點開出後，隨賣壓渲洩告一段落，指數快速翻紅，最高來到45,790點、上漲227點，但在16點過後，傳出美國總統川普宣布終結美伊停火協議下，行情急轉直下，最低來到44,575點、下跌988點，雖隨後市場情緒略有平復，截至晚間約21點，指數約在45,180點、下跌383點，高低震盪1,215點。

8日美股電子盤焦點，首先在於美伊再傳交火中，傍晚16點附近，川普在出席北約年度峰會時，宣布美伊停火協議已失效，地緣政治風險再次成市場焦點中，WTI、布蘭特等國際指標油價一度上漲約6%，美元、美債殖利率反彈，美股電子盤同步下跌，雖在晚間20點過後，跌幅略有收斂，但道瓊電子盤仍下跌約400點，那斯達克電子盤下跌約逾200點，與標普電子盤跌幅在0.4~0.8%之間，也左右台指期夜盤上半場走勢。

台指期夜盤還有另一考驗，就是在9日凌晨約2點時聯準會將公布6月FOMC會議紀要，主要是新任主席華許在上月聲明中，刪除所有利率前瞻性指引，且未提交他自己的點陣圖利率預測。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,438元、下跌27元附近遊走，電子期下跌1.19%，半導體期下跌1.20%，中型100期貨指數下跌0.30%。

市場專家建議，就技術面來說，8日台股在前一日失守月線、也跌破3日所留下的長下影線低點45,880點，使得短線架構正式轉為空方主導，雖8日出現多方抵抗反彈走勢，但成交量卻呈現萎縮，顯示買盤缺乏實質大單回補，由於短期均線已轉為下彎，並與被跌破的月線形成上檔反壓，若反彈沒有爆量化解壓力，也就是反彈走勢呈現低量、且未能實質收復月線與重返45,880點之上，盤勢在弱勢反彈過後，仍有下探的風險。