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7月電子期跌 金融期漲
台北股市今天上漲255.30點，收45734.41點。7月電子期收2925點，下跌15.45點，逆價差0.35點；7月金融期收3158.20點，上漲30.40點，逆價差26.71點。
7月電子期以2925點作收，下跌15.45點，成交193口。8月電子期以2950點作收，下跌10點，成交2口。
電子現貨以2925.35點作收，上漲12.68點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差0.35點。
7月金融期以3158.20點作收，上漲30.40點，成交417口。
金融現貨以3184.91點作收，上漲49.06點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差26.71點。實際收盤價以期交所公告為準。
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