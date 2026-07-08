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AI等三大訂單動能強勁 法人調高矽格目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

矽格（6257）受惠人工智慧（AI）、ASIC、矽光子與高速運算等客戶端需求強勁，測試產能吃緊，法人預期，隨價格續漲及新產能開出，2026年營收可望逐季走揚，獲利同步水漲船高，調升目標價近四成。

投顧法人分析，雖然消費性電子需求溫和，但矽格積極開發新客戶、新產品增加成長動能，其中，美系雲端服務供應商（CSP）持續增加ASIC訂單，帶動後段測試需求吃緊。

除美國客戶外，矽格近期增加日本及歐美ASIC等新客戶，加上原大客戶跨入AI晶片領域，公司配合增加資本支出，將帶動未來AI相關訂單進一步成長。

矽格第2季營收58.8億元，改寫單季歷史新高紀錄，法人解析，6月營收維持高檔主要成長動來自於國外大客戶擴增產能，營收占比逐月攀高，隨AI效應持續發酵，應用在ASIC、光通訊及記憶體等相關晶片比重同步增加，有利整體稼動率攀升。

矽格5月將2026年資本支出，由原先規畫的59億元大幅提高至88億元，增幅達49%，主要用於採購先進製程測試設備，以滿足AI、ASIC及HPC等強勁市場需求，預計下半年湖口二廠將加入生產，7月開始貢獻營收，規模較大的中興三廠亦提前於第4季建置完畢，為中長期的先進製程訂單提供充裕的產能擴展空間。

矽格 營收 日本

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