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全民權證／台塑 瞄準逾90天
台塑（1301）因應集團轉型計畫，在手已有逾50個轉型案進行中，包含半導體化學品及AI相關材料，預計可為本業增加產值300多億元，估計到2030年電子級產品將有望占營收比重達20~30%。
其中，轉投資公司台塑德山目前電子級IPA產能達3萬噸，公司已規畫擴建第二座電子級IPA廠，預計2028年9月開始營運；進行中的電子級IPA廢液回收設備建置，預計廢液年處理量將達6萬噸，將於2026年7月完工投產；轉投資台塑大金目進行大發廠二期電子級氫氟酸1.3萬噸年產能擴建，2027年2月投產，以及仁武廠去瓶頸工程預計2027年底完工。
看好台塑後市股價表現的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期90天以上的認購權證介入。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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