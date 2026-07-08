全民權證／凱基金 二檔放閃

台股昨（7）日一片慘綠，金融股則逆勢走強，除了獲利表現優於預期外，股息殖利率高，更是吸引買盤轉進避險的關鍵。如凱基金（2883）收盤大漲3.8%，表現相當強勢亮眼。

法人指出，凱基金前五月每股純益（EPS）1.32元，獲利創新高，若加計FVOCI股票處分利益，EPS則達3.09元。由於銀行與證券累計獲利持續高成長 ， 提升金控配息量能，吸引市場買盤紛紛轉進。

凱基金現金股息1元，法人預期明（2027）年配息上看1.4元，以昨日收盤價30.1元計算，股息殖利率4.65%，遠遠擊敗台股市場的2.36%。權證發行商建議，看好凱基金後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%內，距到期日逾五個月以上的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

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