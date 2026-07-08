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全民權證／川湖 選價內外10%
川湖（2059）受惠xAI GB300及AWS T3拉貨動能強勁，6月營收44.4億元，締造歷史新猷，第2季營收達108.3億元，年增156.1%，大幅優於市場預期，法人調高2026年獲利預估值。
法人指出，川湖下半年營運將更上一層樓，主因輝達VR平台及超微MI455 Helios等更多複雜設計產品導入，2027年隨更多客製化獨立機櫃設計需求，添增額外成長動能。
川湖具有雲端服務供應商（CSP）、企業及neocloud等客戶全面覆蓋的領先供應地位，加上台灣、美國充足產能與客製化設計能力及競爭有限等優勢，法人看好將持續受惠AI需求成長，維持高毛利率水準。
權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。
（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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