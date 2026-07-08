快訊

世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／川湖 選價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

川湖（2059）受惠xAI GB300及AWS T3拉貨動能強勁，6月營收44.4億元，締造歷史新猷，第2季營收達108.3億元，年增156.1%，大幅優於市場預期，法人調高2026年獲利預估值。

法人指出，川湖下半年營運將更上一層樓，主因輝達VR平台及超微MI455 Helios等更多複雜設計產品導入，2027年隨更多客製化獨立機櫃設計需求，添增額外成長動能。

川湖具有雲端服務供應商（CSP）、企業及neocloud等客戶全面覆蓋的領先供應地位，加上台灣、美國充足產能與客製化設計能力及競爭有限等優勢，法人看好將持續受惠AI需求成長，維持高毛利率水準。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。

（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 美國 市場

延伸閱讀

川湖坐上台股股后寶座！AI伺服器滑軌需求爆發 推升營運再創高

川湖6月營收月增17% 締新猷

川湖營收／6月44.4億元、年增220% 與第2季、上半年皆創新高

川湖第2季營收逐月創高 6月首度衝破40億元大關

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。