期貨商論壇／黃金期 後市可期

黃金近期呈現震盪走強，價格持續反映市場對美國就業數據、貨幣政策與地緣政治風險等影響；當最新就業數據意外爆冷，市場預期迅速放大，帶動金價快速上漲，成為近期黃金反彈的主要動能。

就業數據公布後，市場重新調整對降息時點的預期，美元與美債殖利率同步回落，黃金作為無息資產的相對吸引力提升，追價買盤與空單回補湧入，推升價格重返4,100美元。

近期中東局勢與全球不確定性仍未完全消退，投資人持續將黃金視為避險配置工具，在地緣風險隨時可能升溫的背景下，黃金的保值與分散風險受到重視，市場在數據面外保留一定的避險買盤。

整體而言，黃金價格仍然具有上行空間，後續焦點將逐步回到聯準會即將公布的6月會議紀錄，以及美國後續陸續登場的重要經濟數據。若後續數據持續顯示勞動市場降溫、通膨壓力緩解，市場對降息的預期可能進一步升溫，進而為金價提供更多支撐；反之，若經濟數據優於預期，美元與美債殖利率可能再度走強，金價也將面臨壓力。（永豐期貨提供）

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