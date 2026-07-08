期貨商論壇／上銀期 動能回升

精密傳動元件大廠上銀（2049）在半導體、AI及大型基礎建設需求強勁挹注下，營運展現亮眼復甦力道，6月營收年增31.6%，目前AI伺服機櫃、散熱與AI接頭等相關產業訂單最為熱絡，帶動單軸機器人、晶圓機器人及半導體移載平台需求明顯增加，訂單熱度預期將延續至年底。展望下半年，整體工具機產業的景氣回溫訊號愈發明確，對比過往歷史上兩次工具機大型景氣循環，訂單年增率皆曾寫下四成以上的波段漲幅。

技術面來看，小型上銀期貨自4月以來，多方動能明顯轉強，指數突破前波整理區間後展開強勁上攻行情，沿著5日與10日均線震盪走升，均線同步呈現多頭排列，並於5月28日創下歷史新高，近期回測前波低點附近獲得支撐，並重新站回5日與10日均線之上，短線反彈動能逐步回升，顯示多方格局仍未遭破壞。

搭配基本面，上銀持續受惠於自動化、半導體及AI相關設備與基礎建設需求成長，帶動產能利用率與毛利率改善，建議投資人仍以謹慎樂觀看待上銀期貨後市發展。（國票期貨提供）

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