台股昨（7）日呈現震盪走低格局，終場指數大跌1,077點，收在45,479點；台指期則下跌1,099點、至45,775點，正價差295.89點。期貨商表示，在市場恐慌情緒蔓延下，短線盤勢進入籌碼重組時刻，與其猜測底部、盲目承接強勢股的拉回修正，投資人應靜待主流高價股止跌及籌碼沉澱。

昨日盤面上，先前漲多的被動元件、記憶體、高價股同步下殺，縱使權值王台積電（2330）盤中一度試圖拉抬，也無力轉弱，盤面僅剩金融股及部分業績股逆勢上漲，終場指數大跌1,077點，為史上第八大跌點。

期貨市場方面，昨日台指期下跌1,099點、至45,775點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,101口至8,062口，其中外資淨空單減少45口至80,042口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少551口至7,481口。

台新期貨認為，台指期昨日呈開高走低格局，早盤小幅開高後，隨即湧現賣壓，加上權王台積電也由紅翻黑，指數接連跌破46,000點關卡以及月線支撐，終場以黑K棒留上影線作收。目前月線仍然維持向上走升的走勢，短線先觀察能否迅速站回月線，整體線型尚未明顯轉空。

展望後市，市場原先期待台股延續多頭攻勢，不過卻出現高檔獲利了結賣壓，資金開始尋找基期較低、具補漲空間的電子次族群與傳產題材股，市場本周聚焦聯準會會議紀錄及第2季財報季揭幕，以尋找利率政策與企業獲利前景的最新線索。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，7月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在35,800點，7月第二周周三結算的買權最大OI落在49,500點，賣權最大OI落在46,000點；外資台指期買權淨金額-2.67億元、賣權淨金額1.66億元。