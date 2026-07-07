貨櫃三雄財報及旺季題材加持 法人維持買進評等
雖然市場擔憂美國臨時性關稅7月24日到期後需求下滑，但往年經驗來看，法人指出，美國貨櫃進口量經庫存去化後，第2季起轉為成長，貨櫃公司目前看第3季並未出現旺季不旺現象，維持買進長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）買進評等。
投顧法人分析，農曆春節後運價開始回升，各航線考量中東戰事爆發後供應鏈不穩，提前運送而上漲，6月美東線平均每20呎貨櫃6,580美元，月增49%，美西線平均每20呎貨櫃5,351美元，月增62%，歐洲線平均每20呎貨櫃1,948 美元，月增56%。
法人表示，6月底報價均高於2025年最高點，顯示除了供給面、燃油附加費外，需求也推升運價上漲。
Drewry、Alphaliner等海運諮詢機構預估，2026年船舶供給成長率是近幾年最低，加上紅海改道的船舶回歸延遲，有效運力釋放再度放緩，法人評估，雖然市場擔憂油價高漲對通膨影響，導致消費需求下降，但目前尚未影響第2、3季旺季運量。
根據法人預估，長榮、陽明第2季營收均可較去年同期成長逾20%水準，獲利同步水漲船高；萬海第2季營收約年增18.5%，加計台積電（2330）、台達電（2308）金融評價利益及匯兌收益等業外挹注，獲利亦可繳出亮麗成績單。
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