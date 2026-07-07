貨櫃三雄財報及旺季題材加持 法人維持買進評等

台股今日尾盤下殺，大跌200多點，成為亞洲最弱貨幣的台幣受壓，分析師陳龍指出，當前正是逢低買進的好時機，否則將錯過後續漲勢。他預測短期賣壓將結束，並樂觀看待台股未來潛力，特別是台積電的長期價值。

2026-07-07 09:53