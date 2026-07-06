AI巨頭頻傳利多 台指期夜盤上半場以盤待變

台指期夜盤6日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以47,000點、上漲126點開出後，一度上衝至47,195點、上漲321點，但隨後在短多下車拖累中，指數快速壓回至平盤附近遊走，但晚間20點20分過後，在低接買盤動能竭盡中，最低來到46,789點、下跌85點，但在國際大行調高AI供應鏈目標價下，截至晚間約21點，指數約在46,903點、上漲29點。

6日美股電子盤焦點，首先，在於博通與蘋果同意將技術合作擴展至2031年，博通將為蘋果開發定制ASIC晶片產品，帶動博通股價一度上漲逾5%，其次，國際大行陸續調高AI巨頭目標價，包括將全球快閃記憶體與儲存設備大廠SanDisk目標價從1,200美元上調至2,200美元，應材目標價從520美元上調至645美元，高通（Qualcomm）目標價從145美元上調至180美元，AMD則由450美元上調至640美元，西部數據目標價從400美元上調至650美元中，AMD電子盤股價大漲約4%、西部數據上漲逾5%，也激勵那斯達克電子盤上漲逾300點，帶動台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,489元、上漲9元附近遊走，電子期下跌0.58%，半導體期上漲0.00%，中型100期貨指數下跌0.07%。

市場專家建議，就技術面來說，6日台股開高走低、收黑K棒，所幸回檔過程中價格控制於平盤附近，量能亦呈現萎縮，價穩量縮代表短多格局仍有機會，但近期成交金額明顯不足，必須量價俱揚回到20日均量1.3兆元之上，才有利於指數挑戰48,218歷史高點，否則指數或將於20日均線附近整理。