期貨商論壇／黃金期 伺機布局

近期黃金價格先跌後彈，整體仍受到美國利率預期牽動。6月底金價一度承壓，市場把焦點開始從地緣避險，轉回到美國升息預期，導致黃金6月重挫11%。進入7月後，金價仍徘徊在低點附近，美債殖利率上升與美元走強持續壓抑無息資產吸引力，ETF持有量也出現流出，顯示市場風險偏好仍偏保守。

近期轉折來自美國就業數據，弱於市場預期的非農就業數據，讓市場重新評估聯準會後續升息機率。上半年金價受到美伊戰爭所帶來的通膨風險，而由歷史高點震盪走弱。但下半年將隨著各國央行買盤延續，加上美伊戰爭走入終局，驅動油價回吐戰爭風險溢價，美國通膨風險有望趨緩。

近期油價已大幅回落，美國下半年通膨風險下降，或將給予金價止跌回穩之契機。臺灣期貨交易所（TAIFEX）所推出的「黃金期貨契約（GDF）」與「台幣黃金期貨契約（TGF）」，於6日起下調保證金至原先的十分之一，所需原始保證金分別降至560美元、新台幣2.2萬元。交易門檻顯著降低。透過期貨市場，投資人可靈活調整多空部位，以掌握金價趨勢。

（統一期貨提供）

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