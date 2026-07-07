期貨商論壇／川湖期 利多護體

川湖（2059）5月營收37.9億元，創歷史新高，月增46.05%，年增172.05%；前五月營收118.37億元，年增74.16%。川湖營運動能來自產品組合升級，伺服器導軌布局已從GPU平台延伸至CPU、TPU、ASIC與儲存設備，涵蓋Blackwell與Vera Rubin等新世代架構。

川湖子公司川益二廠已接近滿載，若以既有產能滿載估算，單月營收有機會超過33億元，另外，美國休士頓新廠已完成設備裝機，正進入認證程序，規劃於第3季末至第4季初量產，將補上海外製造能量，並提高供應彈性，因應北美客戶對在地生產與交期管理的要求。

目前川湖整體產能利用率仍未突破八成，代表既有產線仍有進一步拉升空間，加上自動化與成本控制持續推進，未來若AI基礎建設投資延續、Vera Rubin平台導入擴大，川湖不只可望受惠單一GPU伺服器需求，也能擴大切入更多元計算平台與機櫃應用，強化在高階導軌市場的領先優勢。

川湖營收創歷史新高、川湖二廠若以產能滿載估算單月營收有機會超過33億元。投資人不妨可以留意川湖期（FGF）做相關操作。

（群益期貨提供）

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