台指期 偏多架構不變

股期雙市昨（6）日開高走低，台指期更是領先現貨市場由紅翻黑。加權指數終場收在46,556點，下跌224點；台指期則跌114點收46,886點，正價差達329.61點。期貨商表示，台股續作三角收斂型態，待量能明顯回升後，短線方能隨成交量放大而突破走高。

台股呈高檔震盪走勢，指數早盤開高衝上47,395點，但高檔追價力道不足，行情拉高後出現壓回。雖然台積電（2330）收紅，對大盤形成明顯支撐，但其他主要權值股表現相對疲弱，使指數上攻力道受限，終場指數跌224點收46,556點。

期貨市場方面，台指期昨日呈開高走低格局，早盤一度上漲超過500點，不過逢高賣壓陸續出籠，終場指數由紅翻黑、以十字黑K棒作收。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少605口至10,163口，其中外資淨空單減少965口至80,087口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少641口至8,032口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單減少，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為1.2萬餘口，買權OI增量呈現不足；周選方面，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守看待，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。台新期貨認為，目前指數微幅失守5日均線，以扣抵值來看，月線將維持向上走升的走勢，可望帶來支撐，因此在跌破月線以前，整體偏多架構不變。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，7月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在35,800點，7月第二周周三結算的買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在46,000點；外資台指期買權淨金額-3.35億元、賣權淨金額1.01億元。

整體來說，昨日新台幣匯市同步失守32元整數關卡，創近三個月低點，主要受外資近期四天內狂撤近4,000億元的資金匯出壓力牽制。整體來看，台股高檔籌碼洗牌劇烈，短線波動度大幅飆升，操作應嚴格控管資金水位，靜待高價股止跌及新台幣匯率回穩。