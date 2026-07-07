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全民權證／環球晶 選逾120天
半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）市況正式迎來「春暖花開」，隨傳統應用全面回溫，加上人工智慧（AI）與先進製程高階晶圓需求暢旺，帶動產能利用率顯著攀升。
法人預估，環球晶下半年產品售價（ASP）有機會反映成本調增，加上美國新廠驗證效益逐步顯現，2026年全年營收與獲利動能回升，市場多頭預期心理高漲，吸引買盤提前進場卡位。
受基本面強勁復甦拉動，環球晶近期股價表現強勢。由於矽晶圓族群具備景氣循環特性，股價往往領先財報反映預期，波動也隨之加大。權證發行商建議，可以鎖定價內外15％內、剩餘天數120天以上的認購權證參與行情。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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