全民權證／新代 挑價內外5%

新代科技（7750）受惠外資高盛看好其受惠轉單趨勢帶動營收持續大幅成長，激勵近日股價止跌轉彈，驅動技術指標KD低檔黃金交叉向上，MACD柱狀體也由綠翻紅，頗有啟動一波多頭攻勢的意味。

高盛證券指出，隨AI與資料中心需求高速成長，許多工廠自動化產品領域已隨處可見供需吃緊現象。如在CNC（電腦數值控制系統）領域，新代科技的營收成長率，已開始超越發那科等日本CNC供應商在中國大陸的營收與營收成長率。

高盛證券解讀，新代科技可能會加速取代日本廠商，成為該公司的潛在利多。權證發行商建議，可挑選價內外5%內，距到期日90天以上的相關認購權證進行布局。（凱基證券提供）

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