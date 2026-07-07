全民權證／南亞科 兩檔聚焦

南亞科（2408）隨AI伺服器與邊緣運算帶動記憶體搭載量提升，加上DRAM大廠資本支出及產能轉向HBM、DDR5等高階產品，壓縮DDR4、LPDDR4供給，搭上報價走揚順風車，提前啟動法說行情。

法人分析，記憶體產業面臨中國大陸供給擴張、TurboQuant技術推出、終端需求放緩等疑慮，但報價續揚顯示供需結構及基本面並未明顯轉弱。受惠北美雲端服務供應商擴大資本支出，法人預期2027年記憶體需求高成長、供給增幅有限，延續缺貨逐漸成為共識，南亞科營運可期。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的認購權證參與行情。（群益金鼎證券提供）

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