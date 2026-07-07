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欣銓、京元電 四檔有戲
台股昨（6）日延續高檔震盪走勢，盤面題材股良性輪動，欣銓（3264）、京元電子（2449）等兩檔封測股吸引短多進駐，表現相對強勢，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。產業趨勢來看，法人指出，人工智慧（AI）及先進封裝帶動2025年全球封測市場成長7.5%達428億美元，半導體異質整合趨勢對封裝製程需求強勁，預估2026年將再成長7.2%至456億美元。
隨Foundry 2.0時代到來，由晶圓代工廠、IDM廠及封測廠組成的高整合供應鏈逐漸成形，在台積電持續投入先進製程，並拓展各種先進封裝技術研發下，法人預期，現有成熟的CoWoS製程逐步委外或外溢至封測廠。
欣銓第2季營運表現優於預期，法人評估，第3季ASIC訂單開始挹注，將推升下半年營運更上一層樓。
法人指出，根據欣銓龍潭廠無塵室可容納測試設備，及積極尋覓合適土地及廠房等訊息，預估2025至2027年集團資本支出年複合成長率達38%，將積極擴充ASIC、矽光子先進測試產能及外溢通訊訂單設備，未來營運步入新一輪上升循環。
京元電子憑藉自製預燒爐（Burn-in）優勢，在AI GPU成品測試市場具領導地位，法人預期，隨Rubin晶片架構更加複雜且功耗（TDP）大增，測試時間預計較前一代Blackwell增加50%以上，帶動測試單價大幅提升。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證。
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