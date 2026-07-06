快訊

美國網紅調味料不能帶！她寄回台灣整箱遭扣押 驚喊：不小心變毒梟

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩！民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

7月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北6日電

台北股市今天下跌224.23點，收46556.39點。7月電子期收3029.45點，下跌3.8點，正價差39.35點；7月金融期收3103.8點，上漲32.6點，正價差3.52點。

7月電子期以3029.45點作收，下跌3.8點，成交102口。8月電子期以3045點作收，下跌2.25點，成交1口。

電子現貨以2990.10點作收，下跌20.46點；7月電子期貨與現貨相較，正價差39.35點。

7月金融期以3103.8點作收，上漲32.6點，成交167口。

金融現貨以3100.28點作收，上漲33.51點；7月金融期貨與現貨相較，正價差3.52點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 金融

延伸閱讀

台積電收高15元難撐大盤 台股收盤下跌224點

一周盤前股市解析／高速傳輸、低軌衛星 吸睛

台股開高走低翻黑震盪逾900點 資金快速輪動

台股開高震盪！最高上漲614點至47,395點 法人：布局宜買黑不買紅

相關新聞

漲價循環點火！功率半導體領軍 富鼎、茂達帶動 IC 設計亮一排紅燈

AI資料中心電力需求持續攀升，帶動功率半導體市場進入新一輪漲價循環，6日盤面資金明顯聚焦IC設計與功率相關題材，族群內多檔個股亮燈漲停，成為最強主軸之一。

封測股買盤大力按讚 南茂漲停創高、京元電逼近攻頂

台股6日早盤買盤回流AI供應鏈，資金從晶圓代工、PCB與載板題材，進一步外溢至後段封裝測試族群，封測股火力全開。盤中以南茂（8150）表現最強，股價強鎖漲停115.5元，委買逾6,000張，並以漲停價改寫歷史新高，成為今日封測族群人氣指標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。