7月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌224.23點，收46556.39點。7月電子期收3029.45點，下跌3.8點，正價差39.35點；7月金融期收3103.8點，上漲32.6點，正價差3.52點。
7月電子期以3029.45點作收，下跌3.8點，成交102口。8月電子期以3045點作收，下跌2.25點，成交1口。
電子現貨以2990.10點作收，下跌20.46點；7月電子期貨與現貨相較，正價差39.35點。
7月金融期以3103.8點作收，上漲32.6點，成交167口。
金融現貨以3100.28點作收，上漲33.51點；7月金融期貨與現貨相較，正價差3.52點。實際收盤價以期交所公告為準。
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