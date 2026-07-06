7月電子期跌 金融期漲

台股6日早盤買盤回流AI供應鏈，資金從晶圓代工、PCB與載板題材，進一步外溢至後段封裝測試族群，封測股火力全開。盤中以南茂（8150）表現最強，股價強鎖漲停115.5元，委買逾6,000張，並以漲停價改寫歷史新高，成為今日封測族群人氣指標。

2026-07-06 10:27