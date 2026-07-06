漲價循環點火！功率半導體領軍 富鼎、茂達帶動 IC 設計亮一排紅燈

AI資料中心電力需求持續攀升，帶動功率半導體市場進入新一輪漲價循環，6日盤面資金明顯聚焦IC設計與功率相關題材，族群內多檔個股亮燈漲停，成為最強主軸之一。

在權值股震盪與大盤波動背景下，IC設計族群今日表現相對強勢，聯傑（3094）、茂達（6138）、富鼎（8261）、雅特力-KY（6907）、太欣（5302）、大中（6435）、廣閎科（6693）、鈺創（5351）、來頡（6799）、杰力（5299）、尼克森等盤中紛紛攻上漲停，力智（6719）亦多次觸及漲停價位，資金追價力道明顯升溫。

值得注意的是，本波強勢股主要動能集中在功率半導體相關題材。包括來頡、力智、富鼎、茂達、大中、尼克森（3317）、杰力等個股，受惠AI資料中心帶動電力需求升級，市場預期電源管理與功率元件需求同步擴張，成為資金積極卡位標的，也使族群內部出現題材分化。

法人指出，國際功率半導體龍頭英飛凌自4月起已調漲功率元件價格約5%至15%，並預計於7月再度調整售價，反映AI資料中心快速擴張下，高階功率元件需求持續緊俏，部分產品已進入配貨狀態，通路端交期拉長至12至52周，供需吃緊態勢明顯。

從應用面來看，AI資料中心成為功率半導體主要成長動能，帶動電源供應、配電系統、散熱及UPS等基礎建設需求同步提升；車用市場則受補庫存循環及軟體定義車趨勢支撐，MCU與感測器需求穩健，但高壓IGBT仍面臨價格壓力；工業市場則隨庫存去化逐步回溫。

龍頭股聯發科（2454）則在權值股調節賣壓下震盪整理，早盤一度衝高至4250元，隨後回落至4110元附近，盤中多空拉鋸，反映電子權值股資金轉向次族群輪動的現象。

法人分析，全球功率半導體市場受AI資料中心帶動電力需求大幅成長，加上國際大廠啟動新一輪漲價循環，以及地緣政治推動供應鏈重組與去中化趨勢，產業已進入結構性上行階段。市場規模預估將由2025年的557億美元，成長至2026年的588億美元，並以年複合成長率5.8%擴張至2035年的975億美元，長線成長動能具想像空間。