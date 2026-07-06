期貨商論壇／黃金期 靈活操作

近期黃金迎來了強勁反彈，成功收復每盎司4,100美元整數大關。美國6月非農就業數據表現疲軟，低於市場預期，大幅降低了市場對聯準會激進升息的預期。同時，原油價格在美伊和談中，連續下滑，緩解市場對於能源引發惡性通膨的擔憂。

先前的金價的劇烈回檔，並非黃金牛市的終結，相反地，這場修正成功清洗了市場的多頭槓桿。隨著各國央行持續增持黃金，長期支撐力道不容忽視。若從技術面來看，4,000美元仍是關鍵心理支撐，投資人可選擇在此支撐區間逢低布局黃金。

特別提醒，自今（6）日起，台灣期交所將調整黃金類商品契約規格。美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權將縮小契約規模，此項調整後將有助於活絡商品交易，投資人可以更加靈活操作，臺幣黃金期貨契約規模縮小後，契約價值降至新臺幣20萬元以內。

最後提醒投資朋友，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

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