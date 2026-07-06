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期貨商論壇／非金電期 可留意

經濟日報／ 記者周克威整理

期交所規劃自今（6）日起調整非金電期貨契約規格。現行非金電期貨契約乘數為每點100元，單口契約價值約達140萬元以上，對許多中小型投資人，無論是保證金負擔或單筆曝險金額都相對偏高，也限制市場參與及避險操作的靈活性。

未來非金電期貨契約乘數由每點100元縮至每點10元，等於將單口契約價值由約142萬元降至約14萬元水準，每口交易及結算手續費也由20元調降至8元，此項調整不僅符合國際期貨市場商品小型化發展趨勢，也有助於提升商品競爭力與市場參與度。

技術面觀察，4月非金電期年線翻揚向上，帶動現貨相關個股低接買盤進駐，6月起指數進一步擺脫下方均線糾結，自此多次沿著月線防守再續創波段高，顯示部分資金輪動轉向低基期的非金電類股，但量能未同步連續放大，短期指數位階亦快速拉抬逼近前波高點附近，或需留意相對高檔賣壓，中長線上漲動能未明顯轉向前，若遇指數回檔修正，投資人不妨觀察月線防守力道。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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