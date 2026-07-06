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期貨交易四新制 上線

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
因應台股高價股時代的市場變化趨勢，臺灣期貨交易所於6日同步上線四項制度革新。示意圖。 聯合報系資料照
因應台股高價股時代的市場變化趨勢，臺灣期貨交易所於6日同步上線四項制度革新。示意圖。 聯合報系資料照

因應台股高價股時代的市場變化趨勢，臺灣期貨交易所於今（6）日同步上線四項制度革新，分別係調整高價股票期貨最小升降單位、擴大三階段漲跌幅機制適用商品、小型化黃金類商品及非金電指數期貨的契約規格、及增掛黃金選擇權履約價格序列。

考量臺股高價股族群持續擴大，期交所為強化交易避險效率，調整高價股票期貨最小升降單位，價格介於1,000元至2,500元的股票期貨，最小升降單位由5元調整為1元，適用標的包含台達電等20餘檔高價股票期貨，有效降低高價股票期貨的報價價差與交易摩擦成本。期交所特別提醒，此調整僅期貨市場，現貨市場交易機制維持不變。

另為提升價格穩定性並完善風險緩衝機制，期交所將「三階段漲跌幅機制」擴大適用至國外成分證券ETF期貨及選擇權。國外股票型ETF期貨及選擇權適用±7%、±10%、±15%三階段；國外債券型ETF期貨則適用±5%、±10%、±15%三階段。

近期因黃金市場及臺股市場波動加劇，為增加進出場彈性，期交所縮小黃金類期貨、選擇權及非金電期貨契約規格。其中美元黃金期貨、臺幣黃金期貨及非金電期貨的契約規模皆縮小為原來的10分之1，黃金選擇權契約規模則縮小為五分之一。

契約小型化後，將每口契約價值降至20萬元以內，原部位拆分為較小單位可分批進出場，有效降低一次性時點風險，並便利交易人因應類股表現進行多元化策略配置。此外，因應金價大幅波動，亦同步增掛黃金選擇權的履約價格序列。最近月契約將由平盤上下五個序列擴大至上下15個序列，其餘契約擴充至上下10個序列，提供市場更多元、完整的交易機會。

期交所表示，本次多項新制上線，進一步貼近市場需求，協助交易人在高價股與高波動時代中，以更低的成本執行交易與精準避險，推動我國期貨市場更有效率並與國際接軌。

選擇權 台達電 臺灣期貨交易所

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