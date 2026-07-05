華邦電、群聯 盯長天期

台股近來持續走揚，顯示出低檔有強勁的承接意願，推升台股上周大漲2,208點。發行券商指出，看好記憶體族群後市表現的投資人，可以留意華邦電（2344）、群聯（8299）等相關權證的布局機會。

法人指出，根據TrendForce預估，DDR2合約價在第2季將再漲55％至60％，第3季續漲35％至40％，延續第1季強勁漲勢，反映市場供需失衡持續擴大。

由於原廠將DRAM產能供應向HBM以及Server應用傾斜，致使成熟製程如DDR4、DDR3、DDR2供給受限，下游客戶在DRAM貨源不足下，僅能採取容量以及規格降規因應，並同時針對終端裝置漲價以因應DRAM料源成本上漲。傳統型DRAM合約價預期第3季合約價季成長幅仍落在20%-30%，高於先前預期的10%-20%。因此，對於DRAM產業正向看法。

對於下半年，記憶體產業將延續由AI驅動的長周期賣方市場，AI伺服器、推論運算、eSSD、高容量Server DRAM、LPDDR與利基型記憶體需求同步擴張，帶動NAND與DRAM供需缺口持續擴大。

看好群聯受惠 AI storage infrastructure、Enterprise SSD、高容量SSD、CSP design-in、AI PC／邊緣AI儲存放量，以及NAND缺貨帶來的庫存價值重估；而華邦電則受惠利基型DRAM、SLC NAND、NOR Flash與eMMC供給吃緊，以及握有價格彈性、產品組合改善與成熟製程供給真空。

權證發行商建議，看好華邦電、群聯的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日100天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。