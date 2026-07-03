美股休市 台指期夜盤上半場多空對峙

台指期夜盤3日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以47,030點、上漲30點開出後，一路上衝，來到47,113點、上漲113點，但在美股休市，多空欠缺方向下，又快速滑落，最低來到46,920點、下跌80點，隨即又上衝至47,310點、上漲310點，截至晚間約21點，指數約在47,178點、上漲178點。

3日美股電子盤焦點，在於市場傳出，三星電子正對客戶展開新一季度價格談判，目標將第3季通用DRAM及LPDDR均價上調逾20%中，三星、SK海力士、鎧俠等亞洲記憶體股在日盤時大漲，帶動那斯達克電子盤開高震盪走高，晚間20點30分過後，上漲逾300點中，也激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,475元、上漲10元附近遊走，電子期上漲0.39%，半導體期上漲0.24%，中型100期貨指數上漲0.69%。

市場專家建議，就技術面來說，3日台股盤勢震盪劇烈，雖然近二日大盤連續受到美股費城半導體指數重挫而出現拉回走勢，但盤中跌幅皆能明顯收斂，3日更上演由黑翻紅的V轉韌性，短多架構也得以維持，接下來只要成交量能補足至月均量水準以上，並攻克1日紅K高點47,293點，盤勢有望轉強，進而挑戰前高48,218點。