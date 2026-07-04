全民權證／南茂 選逾四個月

南茂（8150）今(2026)年毛利率展望增至16.8%，2027年毛利率再成長至20.7%，受惠漲價動能與產品組合改善。近期股價震盪向上，站穩所有均線之上。

今年第1季產品別營收中，占比呈現年成長包含金凸塊（面板85%、記憶體15%）、DRAM/SRAM/NAND、混合訊號，而面板產品毛利率低於平均水準者，營收占比降至20%以下。南茂已與多家美系晶片客戶洽談、驗證8、12 吋金凸塊封裝，受惠客戶對低阻抗、高散熱等鍍金封裝需求，取代傳統銅線封裝技術，2027年矽光子新訂單將貢獻營收，占營收比將達3~5%。

權證券商建議，看好南茂後市股價表現的投資人，建議利用價平至內10%以內、120天期以上的商品介入。（中國信託證券提供）

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