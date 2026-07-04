全民權證／帆宣 挑價內外10%

帆宣（6196）4、5月營收年成長優於預期，分析師調高Q2營收預估至季增33%，主要來自美國P2廠務工程完工認列進度加速、後段封測設備銷售強勁等，估單季每股純益6.1元、季增19% ，全年營收年成長將達四成。

2026年各產品線展望正向，市場看好先進封裝、廠務相關業務，公司目前先進封裝相關業務涵蓋設備製造、代理與安裝等，尤其代理AIM Bonder∕De-Bonder設備銷售最為強勁，估計2026年營收占比5~10%，相關需求能見度至明年。市場看好整體在手訂單大於1,000億元，支撐未來二年營收成長無虞。

權證券商建議，看好帆宣後市投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期四個月以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）