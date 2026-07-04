聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／龍德 兩檔活跳跳
軍工題材再度引爆資本市場，國艦國造核心供應商龍德造船（6753）近期受惠於政策利多與訂單推進，股價量增上漲，昨（3）日早盤強勢拉上漲停板，展現強勁攻擊力道。
展望後市，法人指出，龍德造船基本面扎實，受惠1.25兆元的國防特別預算挹注，公司專精的小型、高速、高火力艦艇及無人水面載具，完美符合非對稱戰力的戰略需求；隨蘇澳六廠新產能全面釋放，今年交船目標上看20艘以上，前五月累計營收年增達18.3％，全年營運進入爆發期。
觀察龍德造船目前技術面均線翻揚發散，日KD指標同步向上。權證發行商表示，看好後市爆發力的投資人，可挑選價外20％至價內10%、有效天期90天以上的權證參與行情。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。