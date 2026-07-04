全民權證／龍德 兩檔活跳跳

軍工題材再度引爆資本市場，國艦國造核心供應商龍德造船（6753）近期受惠於政策利多與訂單推進，股價量增上漲，昨（3）日早盤強勢拉上漲停板，展現強勁攻擊力道。

展望後市，法人指出，龍德造船基本面扎實，受惠1.25兆元的國防特別預算挹注，公司專精的小型、高速、高火力艦艇及無人水面載具，完美符合非對稱戰力的戰略需求；隨蘇澳六廠新產能全面釋放，今年交船目標上看20艘以上，前五月累計營收年增達18.3％，全年營運進入爆發期。

觀察龍德造船目前技術面均線翻揚發散，日KD指標同步向上。權證發行商表示，看好後市爆發力的投資人，可挑選價外20％至價內10%、有效天期90天以上的權證參與行情。（永豐金證券提供）

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