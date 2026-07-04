長興、新應材 權證瞄準90天

受惠半導體產業景氣佳，長興（1717）、新應材（4749）業績持續成長，股價表現也相對強勢；權證發行商表示，可挑相關認購權證操作。

長興積極開發半導體材料，目前主要產品為液態封裝材料與高機能膠帶，應用於晶圓後段封裝，生產基地包括高雄大發廠及工研院的代工。長興的半導體材料營收比重預期今（2026）年下半年逐步提升4~5%。中長期隨先進封裝產能擴張而大幅成長，且為世界半導體大廠獨家供應商，產品具有一定技術門檻。此外，量產規模下的毛利率將達50%水準，優化整體產品組合。

長興在廠內自行燒製出矽微球，供應給中國大陸Epoxy大廠進行參配，終端應用在M6~M8等級的CCL。目前產品皆已過板廠驗證並穩定交貨，子公司長興特殊材料（珠海）也啟動擴產計畫，新廠預計2028年投入，屆時產能將較現階段提升一倍。

新應材今年5月合併營收4.26億元，年增11%。稅後純益1億元，年增67%；每股純益（EPS）1.07元，年增67%。第2季業績有望呈現季增，今年全年營收將隨N2放量迎來逾三成高成長，雖然折舊增加1億元與研發增加1.6億元，高稼動率仍有望支撐毛利率穩步上揚。

台積電N2製程正式放量，為新應材營運添動能，預計從第2季開始將帶來顯著營收貢獻。今年將同時有五座2奈米廠放量，預計2026~2028年複合成長率達70%。3奈米產能也將持續擴增，2022~2027年複合成長率約25%。配合客戶11座N2廠需求 高雄一期產能滿載，二期預計2027年首季量產。

看好相關個股後市可買進價內外15%以內，有效天期三個月以上的權證靈活操作。