智邦、金像電 權證四檔放閃

台股雖短線陷入高檔震盪整理格局，但具基本面、營運展望度高的AI股，例如智邦（2345）、金像電（2368）等績優股仍受投資買盤青睞；權證券商建議，可運用相關權證參與個股走勢。

智邦5月營收月增4.6%至286.2億元，表現優於市場預期，預估第2季營收季增18.5%至830.9億元，每股純益（EPS）為18.4元。

展望2026年營運，其中，AWS預估2026和2027年將分別拉貨，而自2023年招募研發量能往L11整機櫃（Rack級）整合與測試發展，已於今年第1季完成開發，預計第3季出貨。加上1.6T交換器將於下半年放量，近期又取得美系NeoCloud客戶訂單，預計2027年挹注營收。

光交換機已獲輝達和博通訂單，且開始出貨，出貨以搭配交換器、整機櫃形式為主，光波長交換器則進入客戶驗證與測試階段，市場看好今年EPS將大增至85.8元。

金像電在高多層厚板製程良率優異，今年Q2第三代ASIC AI平台將開始放量，下半年將達出貨高峰。此外，2026年AI新平台發展，交換器規格需全面拉升至800G，金像電為品牌及白牌主要交換器PCB供應商，800G Switch滲透率快速拉升、板層數往38L~44L設計、材料主要採用M8，今年第1季800G Switch成金像電Networking中最大營收項目，並加速邁向1.6T。

金像電掌握AI PCB三大商機，包括ASIC AI、CPU Server及電信網路交換器，營收將逐季成長，第1季財報優於預期，法人上修全年營收預估至958.3億元，年增59.7%，毛利率35.1%，稅後純益176.8億元，年增84.1%，EPS上看34元。

看好智邦、金像電後市表現的投資人，可挑選價內外20%內、有效天期120天以上的權證介入。